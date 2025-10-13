Поиск

В сентябре экспорт и импорт Китая выросли сильнее прогнозов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экспорт Китая в сентябре увеличился на 8,3% в годовом выражении и составил $328,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны.

Импорт вырос на 7,4%, что стало самым значительным ростом за полтора года. Его объем достиг $238,1 млрд, что является максимумом за семь месяцев.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6%, импорта - на 1,5%.

Экспорт в Японию вырос на 1,8%, в Южную Корею - на 7%, в Австралию - на 10,7%, в государства АСЕАН - на 15,6%, в Европейский союз - на 14,2%. При этом поставки в США упали на 27%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило $90,45 млрд по сравнению с $81,69 млрд в том же месяце 2024 года и $102,33 млрд в августе этого года.

В январе-сентябре Китай увеличил экспорт на 6,1% - до $2,78 трлн. В том числе поставки сельскохозяйственной продукции повысились на 1,4%, удобрений - на 59,6%, автомобилей - на 10,8%.

Импорт за три квартала уменьшился на 1,1% и составил $1,9 трлн. При этом поставки из США сократились на 11,6%, из ЕС - на 3,2%, из России - на 7,7%, из АСЕАН - на 0,4%.

