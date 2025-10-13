Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5% в начале основном сессии

вырос на 0,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" в понедельник растет в рамках коррекции после просадки в пятницу на фоне геополитической напряженности и ожиданий введения Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, фактором поддержки выступают цены на нефть (Brent подорожала выше $63,5 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5%, причем первый превысил рубеж 2600 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2602,54 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 1009,8 пункта; лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 октября, составляет 81,1898 рубля (-22,05 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+1%), "Русала" (+1%), "Яндекса" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "Т-Технологий" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), ВТБ (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы").

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,8%), "Интер РАО" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем. "Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

"Возможно, я скажу: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Киеву - ИФ) Tomahawk", - добавил президент США. По словам Трампа, ракеты Tomahawk - "невероятное наступательное оружие". "И, честно говоря, России это (поставки Киеву ракет Tomahawk - ИФ) не нужно", - подчеркнул Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов рассчитывает на отскок вверх индекса МосБиржи.

"Ситуацию на рынке акций и в экономике РФ квалифицируем как сложную и среднесрочно на рынок акций смотрим осторожно. Но краткосрочно по-прежнему ждем как минимум отскока, учитывая сильный откат за последние несколько недель и проторговку сильного уровня 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Для развития снижения и закрепления под этим рубежом "с ходу" нужна подпитка значимым новостным негативом или более уверенным ухудшением внешнего фона. Целевым на понедельник-вторник видим диапазон 2580-2680 пунктов", - полагает Локтюхов.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", для рынка акций очевидным препятствием для его восстановления являются высокие доходности облигаций. Предварительные признаки стабилизации на рынке облигаций позволяют надеяться на достижение фондовыми индексами промежуточных минимумов. Тем не менее, говорить о возможности разворота к устойчивому росту было бы пока преждевременно, и нельзя исключать сценария, при котором рынок проверит на прочность минимумы прошлой недели в области 2500 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, в пятницу рынок акций упал, но уже на торгах в выходные начались покупки, которые продолжились утром в понедельник. Целью отскока является район 2700 пунктов по индексу МосБиржи, но пока нет уверенности, что она будет достигнута без очередных "провалов".

"В целом, российский рынок акций остается слабым. Причины прежние - геополитика, повышение налоговой нагрузки, ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки. Что касается последнего момента, то стали появляться мнения, что ЦБ в этом году вообще не снизит ставку. Мы же придерживаемся прежних взглядов - ставка будет уменьшена на 1 п.п. на последнем в этом году заседании регулятора", - полагает эксперт.

Трамп продолжает нагнетает истерию вокруг торговли с Китаем, чтобы начать договариваться. На этом нефть в понедельник растет после пятничного обвала Brent к технической поддержке $62 за баррель. Но все-таки нефтяные цены не столь высоки, чтобы покупать акции нефтянки, считает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций упали на 1,9-3,6% на заявлениях Трампа о возможности существенного повышения пошлин на китайский импорт и отмены его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп выразил недовольство в связи с ужесточением Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. "Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, - это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются", - написал он в пятницу в соцсети Truth Social, отметив, что Пекин "становится очень враждебным".

Американский лидер также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР.

После этих заявлений основные индексы Уолл-стрит перешли к резкому снижению, по итогам торгов S&P 500 (-2,7%) и Nasdaq (-3,6%) продемонстрировали самое большое однодневное падение в процентах с 10 апреля.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с госпраздником, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), но уверенно корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1-1,9%).

Объем экспорта Китая в сентябре увеличился на 8,3% в годовом выражении и составил $328,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на 7,4%, что стало самым значительным подъемом за полтора года. Его объем достиг $238,1 млрд, что является максимумом за семь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6%, импорта - на 1,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4% до $63,58 за баррель (-3,8% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4% до $59,71 за баррель (-4,2% в пятницу).

Трамп 12 октября заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал он в Truth Social. В Белом доме, говоря о предстоящем саммите АТЭС, он сказал журналистам, что может все-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.