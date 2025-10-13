Сбытовой блок "Газпрома" проводит масштабную реорганизацию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сбытовой блок "Газпрома" проводит новую масштабную реорганизацию. В субъектах присутствия концерна региональные сбытовые компании присоединяются к газораспределительным организациям.

Группа "Газпром межрегионгаз" в лице головной компании и сети региональных компаний по реализации газа ("регионгазов", РГК) была создана в конце прошлого века для усиления контроля поставщика топлива за платежами.

В середине девяностых в России остро обозначился кризис платежей за природный газ. По воспоминаниям газовиков, потребители оплачивали два-четыре процента от поставляемого им газа. Для выхода из критической ситуации "Газпром" провел в 1996 году внутреннюю реструктуризацию. Появилась новая структура - Межрегиональная компания по реализации газа, "Межрегионгаз".

По мере усиления корпоративного контроля "Газпрома" над газораспределительными организациями происходит консолидация деятельности "облгазов" и "регионгазов", во многих регионах у них единое руководство.

Начиная с июля 2025 года, и по настоящий момент опубликовано десять уведомлений о начале реорганизации компаний группы "Газпром межрегионгаз".

По закону реорганизуемые юрлица должны опубликовать два официальных уведомления о реорганизации (с разницей в месяц), после чего у кредиторов будет еще месяц на предъявление требований.

В том числе на региональном уровне сообщается присоединении ООО "Газпром межрегионгаз Псков" к АО "Газпром газораспределение Псков" (после завершения реорганизации деятельность продолжит именно "Газпром газораспределение Псков"); ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" к АО "Газпром газораспределение Нальчик", ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" к АО "Газпром газораспределение Назрань", ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" к ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола", ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" к АО "Газпром газораспределение Великий Новгород", ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" к ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" к АО "Газпром газораспределение Чебоксары", ООО "Газпром межрегионгаз Север" к АО "Газпром газораспределение Север", ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" к ООО "Газпром газораспределение Грозный".

Кроме того, головная компания сбытового холдинга ООО "Газпром межрегионгаз" присоединяет к себе давно недействующее ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Ранее также сообщалось, что в группе "Газпром" (помимо контура группы "Газпром межрегионгаз") ликвидируется большое количество промежуточных или недействующих компаний, фондов, некоммерческих партнерств. Проходит реструктуризация группы "Газпром теплоэнерго". У самого "Газпром межрегионгаза" упраздняется дочерняя компания АО "Оптима" - при помощи этой холдинговой структуры от "Т Плюс" были получены газораспределительные активы на Урале. В частности, "Оптиме" принадлежат 99,61% АО "Челябинскгоргаз" и 4,5% АО "Сибирьгазсервис". На продажу выставлены 33% ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент".

В "Газпроме" также реализуется проект создания Единого центра обеспечивающих функций (ЕЦОФ) - в рамках проекта уже начал работу Единый центр по работе с клиентами (ЕЦРК) группы "Газпром межрегионгаз".