Lockheed Martin повысила дивиденды на 15% и объявила buyback на $2 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin повысила размер квартальных дивидендов на 15% - до $3,45 с $3,3 на акцию, сообщила пресс-служба компании.

Выплаты пройдут 30 декабря. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 декабря.

Дивидендная доходность акций будет составлять около 2,7% годовых, исходя из текущих котировок.

Кроме того, совет директоров Lockheed Martin утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $2 млрд.

С начала 2025 года капитализация Lockheed Martin выросла на 3,9% (до $118 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 11,4%.

