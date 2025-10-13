Поиск

Brent подорожала до $63,67 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник, восстанавливаясь после резкого спада по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:15 по московскому времени повысилась на $0,94 (1,5%), до $63,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,03 (1,75%), до $59,93 за баррель.

В пятницу цена контрактов на Brent упала на 3,82%, на WTI - на 4,24%. Нефть дешевела в конце прошлой неделе на новостях о прогрессе в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Снижение цен усилилось в пятницу вечером после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном существенном повышении пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Трамп также сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

В воскресенье американский президент смягчил риторику, отметив, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал Трамп в соцсети Truth Social в воскресенье.

Кроме того, он не исключил, что все же проведет встречу с председателем КНР в рамках саммита АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

