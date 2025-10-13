JPMorgan представил программу поддержки ключевых отраслей экономики США на $1,5 трлн

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. анонсировал десятилетнюю программу поддержки критически важных отраслей экономики США на $1,5 трлн.

Программа направлена на финансирование отраслей, имеющих ключевое значение для национальной экономической безопасности и устойчивости, инвестиции в них и содействие их участникам.

Ранее JPMorgan планировал содействие и финансирование в объеме около $1 трлн для поддержки клиентов в этих отраслях. Благодаря дополнительным ресурсам, капиталу и усилиям этот объем вырастет на сумму до $500 млрд.

Программа в числе прочего предполагает прямые и венчурные инвестиции JPMorgan размере до $10 млрд в отдельные, преимущественно американские компании.

Она сосредоточена на четырех направлениях: цепочках поставок и современном производстве (включая критически важное минеральное сырье, прекурсоры фармацевтических субстанций и робототехнику); оборонно-космической отрасли (включая автономные системы, БПЛА и защищенную связь); энергетических независимости и устойчивости (включая технологии накопления энергии и распределенную энергетику); передовые и стратегически важные технологии (включая ИИ, кибербезопасность и квантовые вычисления).

"Стало болезненно очевидным, что Соединенные Штаты позволили себе стать слишком зависимыми от ненадежных источников критически важного минерального сырья, товаров и производств, - отметил глава JPMorgan Джейми Даймон. - Все это жизненно важно для нашей национальной безопасности. А наша безопасность зависит от силы и устойчивости американской экономики. Америке нужно больше скорости и инвестиций. Ей также нужно устранить стоящие на пути препятствия: чрезмерное регулирование, бюрократические задержки, трудноразрешимые партийные разногласия и несоответствие системы образования тем навыкам, которые нам требуются".