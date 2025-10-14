Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник умеренно растет вместе с нефтью (декабрьский фьючерс на Brent отскочил выше $63,5 за баррель) в рамках коррекции, сдерживающими покупателей факторами остаются геополитическая напряженность вокруг Украины, ожидания введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможная пауза в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2580,39 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), ВТБ (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составляет 80,8548 руб. (-33,5 копейки).

Подорожали также акции Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "ВК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил в понедельник вечером портал Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает портал.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - объяснил один из собеседников портала.

В свою очередь неназванный сотрудник Белого дома подтвердил, что лидеры проведут встречу в пятницу.

В минувшую субботу Axios также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых площадках в начале недели наблюдались коррекционные покупки на надеждах ослабления торговой напряженности между США и Китаем, фундаментальных оснований для которых, однако, пока нет, что может предвещать новые продажи и исторические пики цен на золото, которые в начале недели превысили $4130 за унцию.

Рынок акций РФ в начале недели воздержался от обновления минимумов прошлой недели. Однако риски нового витка снижения в РФ сохраняются, а геополитическая обстановка остается напряженной как в связи с неоднозначной позицией Трампа по украинскому конфликту, так и с подготовкой нового пакета санкций ЕС и возможного изъятия заблокированных российских активов, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что неопределенность во внешней политике администрации Трампа продолжает давить на мировые рынки. Резкий обвал нефти в пятницу сменился частичным восстановлением в понедельник после спорного "позитивного" поста Трампа о Китае, но последующее подтверждение введения импортных пошлин с 1 ноября вновь вернуло нервозность на рынки.

Новость о том, что Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта, сначала подстегнула рост российских акций, но потом последовали продажи на известиях о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Давление на отечественный рынок усугубляет и падение курса доллара к рублю, усиливающее весь негатив геополитики и макроэкономики.

Минпромторг РФ планирует со следующего года возобновить ранее действовавшую меру поддержки - субсидирование перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение, это оказало поддержку акциям российских IT-компаний, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил линию поддержки 2600 пунктов и закрепился ниже. В начале недели была попытка возвращения выше 2600 пунктов, но закрепиться там не удалось. Теперь не исключено продолжение падения до следующего уровня поддержки 2500 пунктов, считает Лозовой.

В США в понедельник индексы акций выросли на 1,3-2,2% на фоне ослабления опасений эскалации в отношениях между США и Китаем.

Рынок акций США закрылся резким падением в пятницу, негативно отреагировав на заявления президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Позднее Трамп несколько смягчил свою позицию, отметив, что Вашингтон не хочет вредить Пекину. Он также допустил, что может встретиться с председателем КНР в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Ранее он выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, участники рынка продолжают следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как в ЦБ оценивают состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон полагает, что введение пошлин на импорт не станет источником устойчивого повышательного давления на цены. "Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию", - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Полсон назвала разумным решение о снижении ставки на 25 б.п., принятое на заседании Федрезерва в сентябре. По ее словам, с учетом того, что политика ЦБ остается умеренно ограничительной, есть смысл продолжать смягчение в соответствии с экономическими прогнозами его руководителей, предполагающими снижение ставки на 50 б.п. до конца года.

На этой неделе стартует сезон квартальной отчетности, и внимание трейдеров будет направлено на финансовые показатели и прогнозы компаний. Во вторник результаты опубликуют крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc. и Wells Fargo.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют коррекционный настрой после спада на прошлой неделе из-за усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $63,54 за баррель (+0,4%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $59,71 за баррель (+0,4%).

Инвесторы продолжают следить за заявлениями, касающимися торговых взаимоотношений США и Китая, а также за новостями с Ближнего Востока, где ХАМАС освободил заложников в рамках договоренностей по урегулированию конфликта с Израилем.

США, Катар, Египет и Турция заявили, что Ближний Восток не может вынести постоянные военные конфликты, и обязались решать возникающие споры дипломатическим путем.

"Настоящим мы обязуемся разрешать споры в будущем дипломатическим путем и путем переговоров, а не с помощью силы или затяжного конфликта", - говорится в совместной декларации, опубликованной Белым домом.