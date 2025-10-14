Ford сократит производство после пожара на заводе поставщика алюминия

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ford Motor временно сокращает объемы производства не менее пяти моделей после крупного пожара на заводе поставляющей ему алюминий Novelis, пишет The Wall Street Journal.

В частности, из-за сложностей с поставками алюминия завод компании в Кентукки с этой недели не выпускает трехрядные внедорожники Expedition и Lincoln Navigator, сообщил на прошлой неделе работникам площадки представитель профсоюза United Auto Workers (UAW).

Пауза в их производстве продлится неделю, говорится в письме Ford сотрудникам, с текстом которого ознакомилась газета. Причина остановки в письме не уточняется.

Ford отказался привести подробности каких-либо корректировок производства. На минувшей неделе компания заявила, что тесно сотрудничает с Novelis и изучает "все возможные альтернативы для минимизации потенциальных перебоев".

Автопроизводители часто проводят плановые перерывы в производстве. В этом случае Ford приостановила его в счет простоя, запланированного в этом году на более позднее время, отмечает информированный источник WSJ.

Пожар на заводе Novelis в штате Нью-Йорк произошел в сентябре, производство на нем прекратилось. Предполагается, что площадка возобновит работу в начале 2026 года. По оценкам отраслевых аналитиков, завод поставляет американскому автопрому около 40% используемых им алюминиевых листов.

Ford - крупнейший заказчик завода. Объемы алюминия, используемые им при выпуске самого популярного в США пикапа F-150, одни из самых высоких в отрасли.

После пожара на площадке Novelis аналитики предупреждали, что Ford рискует потерять до $1 млрд операционной прибыли в случае остановки производства пикапов F-серии. Пока завод в Кентукки продолжает их выпускать. В том числе это касается очень прибыльных пикапов Super Duty.

Ford начал использовать алюминий в кузовах пикапов F-серии около десяти лет назад, чтобы сделать их легче и снизить расход топлива. До этого использовалась сталь.

"Они сосредотачивают всю энергию на том, чтобы обеспечить выпуск F-150 в полном объеме", - прокомментировал аналитик консалтинговой AutoForecast Solutions Сэм Фьорани.

Представитель UAW написал в соцсети, что нехватка материала на выпускающем Super Duty заводе в Кентукки может образоваться "сегодня днем, ночью и, возможно, в ближайшие несколько смен".

Для экономии запасов алюминия Ford на прошлой неделе также остановил работу на другом сборочном производстве в Кентукки - в Луисвилле, отметил представитель UAW. На этой неделе работа возобновляется, но в одну смену вместо двух. Площадка выпускает внедорожники Escape и Lincoln Corsair.

Кроме того, на этой неделе Ford из-за проблем с алюминием приостанавливает работу завода в Дирборне (штат Мичиган), где производятся электропикапы F-150 Lightning, сообщал на прошлой неделе Reuters.

Novelis заявила, что выясняет, соответствует ли стандартам Ford автомобильный алюминий с ее зарубежных заводов и площадок конкурентов.

Toyota, также закупающая алюминий у Novelis, прорабатывает вопрос обеспечения им североамериканского производства через альтернативные источники, сказал представитель компании. По его словам, японский автопроизводитель не столкнулся с перебоями выпуска, но ситуация еще не разрешена до конца.