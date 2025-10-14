BlackRock в III квартале нарастила выручку на 25%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в третьем квартале 2025 года нарастила выручку на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Объем активов под управлением BlackRock вырос на 17% и достиг рекордных $13,46 трлн.

Чистый приток средств в фонды BlackRock в отчетном квартале составил $205 млрд.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2025 года составила $1,32 млрд, или $8,43 в расчете на акцию, по сравнению с $1,63 млрд, или $10,9 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль повысилась до $11,55 с $11,46 на бумагу. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,3 в расчете на акцию.

Квартальная выручка BlackRock увеличилась до $6,5 млрд с $5,2 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,3 млрд.

С начала 2025 года капитализация BlackRock выросла на 12,7%.