Поиск

BlackRock в III квартале нарастила выручку на 25%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в третьем квартале 2025 года нарастила выручку на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Объем активов под управлением BlackRock вырос на 17% и достиг рекордных $13,46 трлн.

Чистый приток средств в фонды BlackRock в отчетном квартале составил $205 млрд.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2025 года составила $1,32 млрд, или $8,43 в расчете на акцию, по сравнению с $1,63 млрд, или $10,9 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль повысилась до $11,55 с $11,46 на бумагу. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,3 в расчете на акцию.

Квартальная выручка BlackRock увеличилась до $6,5 млрд с $5,2 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,3 млрд.

С начала 2025 года капитализация BlackRock выросла на 12,7%.

BlackRock США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });