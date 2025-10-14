Банк "Синара" начинает работу над трансграничными переводами цифрового рубля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк "Синара" рассматривает возможность сотрудничества с нерезидентами с использованием цифрового рубля, сообщает пресс-служба организации.

Как уточнили "Интерфаксу" в банке, с 2025 года по 2027 год включительно банк планирует заниматься развитием цифрового рубля в части трансграничных переводов.

"Это не вопрос ближайшего будущего, но тема развития платформы цифрового рубля представляет интерес для всех участников рынка. Очевидно, что банкам предстоит сотрудничество с партнерами-нерезидентами, чтобы те могли открывать цифровые счета и осуществлять расчеты в цифровых рублях", - заявил директор по инновациям Виталий Копысов.

Он отметил, что цифровой рубль имеет стратегическое значение для развития российской финансовой инфраструктуры, а также и укрепления ее позиций в международной торговле.

Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 года. ЦБ ожидает, что до конца следующего года количество подключенных к платформе банков вырастет до 40, количество счетов физлиц увеличится до 50 тысяч, юрлиц - до 12 тысяч. В этот же период регулятор намерен развивать платежи юрлиц в пользу физлиц.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.

Сейчас к платформе цифрового рубля подключены: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", банк Инго, ВТБ, ГПБ, банк "Ак барс", МТС-банк, ПСБ, Совкомбанк, банк "Синара", ТКБ, РСХБ, Т-Банк, Сбербанк, банк "Точка", ВБРР, Экспобанк. ЦБ РФ заключил договоры о подключении к платформе еще с 26 банками, они настраивают свои системы для участия в пилоте.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.

Банк "Синара" по итогам I полугодия 2025 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".