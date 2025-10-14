Экс-руководители Лайтбанка не смогли отменить в апелляции взыскание с них 1,4 млрд руб.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который в конце апреля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Лайтбанка) установил размер субсидиарной ответственности шести бывших руководителей кредитной организации в размере 1,4 млрд рублей.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

Суд в апреле решил взыскать с бывших председателя правления банка Константина Тогузаева, его заместителей Александра Казарновского и Андрея Сурядного, членов совета директоров Елены Фроловой и Елены Бысовой, а также экс-председателя наблюдательного совета Владимира Тогузаева 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 16 августа 2022 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 10 декабря 2021 года установил "наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности" шести экс-руководителей Лайтбанка.

Суд первой инстанции решил привлечь к ответственности Константина и Владимира Тогузаевых, Казарновского, Сурядного, Фролову и Бысову.

Производство в части установления размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами было приостановлено.

Арбитражный суд Московского округа 21 ноября 2022 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций.

Верховный суд РФ 27 марта 2023 года отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших топ-менеджеров Лайтбанка.

В материалах дела говорится, что 5 августа 2019 года кредиторы банка подали в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Тогузаевых, Фроловой, Казарновского и Бысовой к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.

6 декабря 2019 года АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Константина Тогузаева, Казарновского и Сурядного в общем размере 1,2 млрд рублей. Оба заявления были объединены в одно производство.

Суд в феврале 2020 года принял меры обеспечения в рамках иска.

Кроме денежных средств, суд арестовал квартиру и порядка 90 земельных участков, принадлежащих Константину Тогузаеву, квартиру и три земельных участка Казарновского, а также квартиру Сурядного.

Суд также запретил "совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, включая сделки, связанные с отчуждением/обременением".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка 29 марта 2018 года.

"Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств Лайтбанка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорилось в сообщении регулятора.

Арбитражный суд Москвы 18 мая 2018 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.

Лайтбанк по итогам 2017 года занимал 419-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".