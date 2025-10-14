Минэкономразвития считает, что РФ для успешного экспорта нужны "умные" ограничения по импорту

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - России для успешного экспорта нужна выверенная таможенно-тарифная политика с "умными", а не "фронтальными" ограничениями по импорту, говорится в материалах Минэкономразвития к прошедшей во вторник стратсессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

"Текущая экономическая ситуация создает новые вызовы для всех взаимосвязанных компонентов, определяющих потенциальный рост экономики. Это внешнеэкономические условия, инвестиции, технологии, рынок труда и потребительский спрос", - отмечают в министерстве.

"Для того, чтобы выйти на целевые 3% роста экономики, обозначенных президентом, всем органам власти придется работать над повышением эффективности в курируемых ими отраслях", - подчеркивают в Минэкономразвития.

"Продолжающиеся санкции и тарифная политика США требуют крайне выверенной таможенно-тарифной политики по "умным" ограничениям для импорта. Для успешного экспорта необходимо поддерживать достаточный объем импорта, а не ограничивать его "фронтально", - считают в министерстве.