Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября 2025 года снизились на 0,05-0,06 процентного пункта (п.п.) до уровней 14,89-14,90% годовых, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Средние максимальные ставки для депозитов на более долгие сроки - от полугода до года и свыше года за первую декаду октября не изменились, оставшись на уровне последней декады сентября.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в первой декаде октября снизилось до 15,46% с 15,55% в третьей декаде сентября.

Таким образом, в течение месяца с первой декады сентября, когда эта индикативная ставка составляла 15,59%, она стала меньше на 0,13 п.п. В предшествующий месяц, с первой декады августа по первую декаду сентября, она снизилась на 0,37 п.п. (почти в 3 раза больше чем в сентябре), а с первой декады июля по первую декаду августа - на 1,95 п.п. (в 5,3 раза больше чем в августе). Это замедление снижения ставки может рассматриваться как следствие пересмотра ожиданий участников рынка в сторону более плавного смягчения ДКП.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде октября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в I дек. октября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 14,89 -0,06 -0,25 -0,59 -2,33 91-180 дн. 14,90 -0,05 0,11 -0,62 -2,49 181 дн. - 1 год 14,02 0,00 -0,11 -0,57 -2,91 свыше 1 года 12,18 0,00 -0,21 -1,07 -2,90

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.