Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября 2025 года снизились на 0,05-0,06 процентного пункта (п.п.) до уровней 14,89-14,90% годовых, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Средние максимальные ставки для депозитов на более долгие сроки - от полугода до года и свыше года за первую декаду октября не изменились, оставшись на уровне последней декады сентября.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в первой декаде октября снизилось до 15,46% с 15,55% в третьей декаде сентября.
Таким образом, в течение месяца с первой декады сентября, когда эта индикативная ставка составляла 15,59%, она стала меньше на 0,13 п.п. В предшествующий месяц, с первой декады августа по первую декаду сентября, она снизилась на 0,37 п.п. (почти в 3 раза больше чем в сентябре), а с первой декады июля по первую декаду августа - на 1,95 п.п. (в 5,3 раза больше чем в августе). Это замедление снижения ставки может рассматриваться как следствие пересмотра ожиданий участников рынка в сторону более плавного смягчения ДКП.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде октября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в I дек. октября
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|Изм. за 3 мес.
|До 90 дн.
|14,89
|-0,06
|-0,25
|-0,59
|-2,33
|91-180 дн.
|14,90
|-0,05
|0,11
|-0,62
|-2,49
|181 дн. - 1 год
|14,02
|0,00
|-0,11
|-0,57
|-2,91
|свыше 1 года
|12,18
|0,00
|-0,21
|-1,07
|-2,90
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.