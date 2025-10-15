Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню, несмотря на снижение котировок нефти, курс рубля продолжает обновлять максимальные отметки с августа.

За первую минуту торгов курс юаня составил 11,032 рубля (-5,2 копейки к уровню предыдущего закрытия), при этом юань оказался на 8,7 копейки ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань дешевел до 11,0245 рубля впервые с 12 августа.

Фундаментальных факторов, способствующих пробою нижней границы диапазона 11-11,5 рубля за юань, в настоящее время не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Юань во вторник, на наш взгляд, достиг цели коррекции, что может способствовать переходу китайской валюты к консолидации с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, - пишет эксперт. - При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать пробою нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань, выступающей ближайшей поддержкой. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики ЦБ.

Увеличение ставки НДС усложнит путь к целевому уровню инфляции в 2026 году, однако альтернативный способ поддержания бюджетных расходов потребовал бы от Банка России ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики.

Правительство предложило поднять базовую ставку НДС с 1 января на 2 процентных пункта - до 22% с 20%. Планируемое повышение затронет 2/3 наблюдаемой Росстатом корзины и увеличит цены на 0,6-0,8 п.п. в декабре 2025 - январе 2026 года, отмечается в бюллетене Центробанка.

"Это несколько затрудняет задачу достижения 4%-й инфляции в 2026 г. с учетом лагов, с которыми действует ДКП, и направления собранных дополнительных доходов на финансирование расходов", - подчеркивают аналитики ЦБ. Но если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение ДКП, говорится в "Трендах".

Минфин оценивает влияние на инфляцию предстоящего повышения НДС примерно в 1 п.п., говорил глава ведомства Антон Силуанов.

Нефть умеренно дешевеет утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

К 10:06 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $62,27 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,12%, до $58,62 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

В Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Международное энергетическое агентство ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тысяч б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет Минэнерго - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба 13 октября.