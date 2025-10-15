Поиск

Юань упал ниже 11 руб. впервые с 7 августа

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань активно снижается на Московской бирже в среду днем, его котировки опустились ниже отметки 11 руб. впервые с 7 августа. Курс юаня в 11:19 составил 10,9995 руб., опустившись на 8,45 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

"Резкое укрепление рубля и падение инвалют связано с высокими фискально-монетарными рисками. Вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ подскочила на фоне инициатив повышения налогов. Финансовая жесткость априори за нацвалюту. Юань по 11 видится временным явлением, и это может быть интересно на перспективу. На фоне прогноза снижения притока экспортной выручки к концу года доллар может быть вновь выше 85 рублей, евро - у 100, юань - на 12. От текущих можно спекулятивно неплохо заработать. А до конца октября - стабилизация и попытка разворота", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

