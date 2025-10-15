Поиск

Morgan Stanley увеличил чистую прибыль в III квартале на 45%, выручку - на 18%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 45%, выручку - на 18%, до рекордного уровня.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $4,61 млрд по сравнению с $3,19 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,8 с $1,88.

Квартальная выручка Morgan Stanley составила $18,22 млрд по сравнению с $15,4 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $2,1 на акцию при выручке в $16,7 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале были нулевыми, тогда как годом ранее они составили $79 млн.

Выручка подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг) в июле-сентябре увеличилась на 25%, до $8,52 млрд. Доход в сегменте инвестиционно-банковских услуг подскочил на 44%, до $2,1 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью вырос на 8%, составив $2,17 млрд, от операций с акциями - на 35%, до $4,12 млрд.

Выручка Morgan Stanley в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась на 13%, до $8,2 млрд, в сфере управления инвестициями - также на 13%, до $1,65 млрд.

Объем активов под управлением инвестиционного подразделения банка по данным на конец сентября составил $1,807 трлн против $1,598 трлн годом ранее.

В минувшем квартале банк выкупил собственные акции на сумму $1,1 млрд. Совет директоров рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере $1 на акцию.

Бумаги Morgan Stanley прибавляют в цене 3,3% в ходе предварительных торгов в среду, с начала этого года их стоимость выросла на 23,6%.

