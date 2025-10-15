Белоруссия договорилась с РФ об условиях нефтепереработки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия завершила переговоры с Россией об условиях переработки нефти, которые обеспечат эффективную работу местных НПЗ, заявил в среду журналистам глава белорусского правительства Александр Турчин после доклада президенту страны Александру Лукашенко.

"Буквально сегодня мы завершили, скажем так, полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу - на взаимовыгодных условиях, которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать", - сказал Турчин, которого цитирует госагентство "БелТА".

Премьер пояснил, что работа нефтеперерабатывающей отрасли рассматривалась "в контексте ситуации на рынке нефтепродуктов в соседних странах". По его словам, в Белоруссии "ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами стабильная, никаких потрясений просто не может быть".

Договоренности с РФ достигнуты на среднесрочную перспективу, добавил он.

Турчин также отметил, что ранее правительством были приняты меры, которые "в этом периоде уже дали значительный экономический эффект для отечественных предприятий, и он исчисляется не одной сотней миллионов долларов".