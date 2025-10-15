Новак заявил о готовности РФ участвовать в восстановлении Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в восстановлении Сирии, вскоре состоится заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества. Сегодня обсуждали конкретные проекты и в области энергетики, транспорта, развитие туристической сферы, здравоохранения, культурно-гуманитарной сферы", - сказал Новак по итогам российско-сирийских переговоров на высшем уровне в среду.

По его словам, все эти темы будут обсуждаться на заседании комиссии.

"Мы готовы оказывать поддержку и участвовать в восстановлении Сирии", - сказал Новак.

По его словам, Сирия сейчас нуждается в восстановлении разрушенной инфраструктуры. "Речь идет об энергетической инфраструктуре, транспортной, и Россия может здесь оказать поддержку. В том числе наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики", - сказал Новак.