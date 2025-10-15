Минфин не планирует корректировать налогообложение нефтяников в ближайшее время

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует корректировать налогообложение нефтяных компаний в ближайшей перспективе, по вопросу расширения льгот четвертой группы НДД (налог на добавленный доход) ждет их предложений, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на полях "Российской энергетической недели" (РЭН-2025).

"Сейчас не планируются (изменения в налогообложении нефтяников - ИФ). Сейчас мы только договаривались с коллегами из Минэнерго и из отрасли по четвертой группе НДД поработать, но это (вопрос - ИФ) первого полугодия 2026 года", - сказал Сазанов.

Он отметил, что ведомство по-прежнему ждет предложений компаний: не все из них их представили.

"Дело в том, что нужно не просто представить экономические модели. Нужно, чтобы была утверждена схема разработки, согласованная с ЦКР (Центральной комиссией по разработке - ИФ). У многих таких схем до сих пор нет. Соответственно, сейчас идет та часть работы с тем, чтобы получить согласование с ЦКР", - добавил замглавы ведомства.

К 4-й группе НДД относят участки недр, расположенные севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположенные полностью или частично в границах Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области. При этом степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года), а начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 млн т (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года).

Ранее Минфин сообщал, что за период анализа (2019 - 2023 годы) общее количество участков недр в 4 группе НДД составило 75. В 2023 году на 4 группу НДД пришлось порядка 1,8% общероссийской добычи нефти и газового конденсата или 9,5 млн тонн.