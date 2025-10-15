Поиск

РФ рассчитывает на увеличение поставок бананов из Индии до 300-500 тыс. т в год

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - РФ рассчитывает на увеличение поставок бананов из Индии до 300-500 тыс. тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с представителями министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства и министерства торговли и промышленности Индии.

"Обратили обоюдное внимание на возможность наращивания индийской стороной экспорта бананов в Россию. Россельхознадзор заинтересован в географической диверсификации стран-поставщиков этих фруктов на территорию государства. Россия готова принимать порядка 300-500 тыс. тонн индийских бананов в год", - говорится в сообщении.

Индия является крупнейшим производителем бананов в мире с объемом 33 млн тонн в год. На втором месте Китай - 12 млн тонн, на третьем Индонезия - 8,7 млн тонн.

"Учитывая двусторонний интерес, стороны договорились провести 16 октября технические консультации между компетентными ведомствами по фитосанитарным вопросам, в том числе требованиям, предъявляемым к экспорту бананов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности увеличения взаимных поставок сельхозпродукции, в том числе креветок и рыбопродукции из Индии в Россию, а также вопросы доступа индийских овощей и фруктов на рынок страны.

