ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

С этой целью служба запросила информацию у 12 торговых сетей

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров
Фото: Андреев Владимир/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у 12 торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август 2025 года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, всего планируется проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров.

"Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке", - заявили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что в случае выявления признаков нарушения законодательства службой будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Согласно опубликованным в среду данным Росстата, в начала 2025 года по состоянию на 15 октября среди продовольственных товаров мороженная неразделанная рыба подорожала на 15,39%, говядина (кроме бескостного мяса) - на 11,38%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 9,97%, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки - 9,5%, свинина (кроме бескостного мяса) - на 9,25%, маргарин - на 8,08%, цельное пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) - на 6,79%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 6,78%, сухие молочные смеси для детского питания - на 6,32%, овощные консервы для детского питания - на 6,29%, сметана - на 5,9%, яблоки - на 5,35%, фруктовые консервы для детского питания - на 5,19%, охлажденные и мороженные куры - на 4,66%, цельное ультрапастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) - на 4,63%.


ФАС
