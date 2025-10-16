Поиск

"Эльгауголь" планирует в 2025 году увеличить добычу на 26%,

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг "Эльгауголь" в 2025 году планирует увеличить добычу угля до 36 млн тонн, сообщил гендиректор ООО "Порт Эльга" Евгений Диев на III Дальневосточном логистическом форуме во Владивостоке в четверг.

"В этом году на месторождении планируется добыть 36 млн тонн (рост на 26% к уровню 2024 года - ИФ) с перспективой роста в следующие годы. На месторождении уже построено семь обогатительных фабрик, в этом году вводится в действие восьмая, чтобы увеличить объем выпуска основного нашего груза - угольного концентрата для металлургической промышленности", - сказал он.

При этом в феврале текущего года со ссылкой на пресс-службу правительства Якутии уже сообщалось, что запущены все обогатительные фабрики.

Объем вскрыши на 2025 год запланирован в 198 млн кубометров (в 2024 году - 134 млн кубометров), отгрузка вырастет до 40 млн тонн (в 2024 году - 18,3 млн тонн).

Ранее холдинг планировал добыть в 2025 году 32 млн тонн угля. Тогда же сообщалось, что на 2026 год компания запланировала добычу целевых 45 млн тонн - ранее эта цифра называлась в качестве полки, на которую в итоге планирует выйти холдинг. Диев подтвердил эти намерения.

Он также добавил, что на месторождении одновременно работает до 12 тыс. человек.

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн. Непосредственным владельцем лицензии на Эльгинское угольное месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").

