X5 в III квартале увеличил выручку на 18,5%, до 1,16 трлн рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам III квартала нарастило выручку на 18,5%, до 1,16 трлн рублей, сообщила компания.

LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 10,6% за счет роста среднего чека на 10,1% и трафика на 0,4%.

Чистая розничная выручка составила 1,14 трлн рублей, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года.

В частности, выручка сети "Пятерочки", которая генерирует основную часть дохода группы, увеличилась на 15,6%, до 913,8 млрд рублей. "Перекресток" нарастил розничную выручку на 7,5%, до 122,6 млрд рублей, "Чижик" - в 1,7 раза, до 103,8 млрд рублей.

В III квартале ритейлер открыл 710 магазинов (net, с учетом закрытий).

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились на 43,6%, до 65 млрд рублей.

Торговая площадь Х5 на 30 сентября выросла на 5,9% в годовом выражении, до 11,718 млн кв. м.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29 011 магазинов.

