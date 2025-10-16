"Транснефть" не испытывает дефицита пропускной способности системы в рамках увеличения квот ОПЕК+

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" не испытывает дефицита пропускной способности системы для обеспечения роста экспорта нефти в рамках увеличения квоты ОПЕК+, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос, хватит ли "Транснефти" мощностей чтобы обеспечить рост экспорта в рамках повышения квоты ОПЕК+.

Как сообщалось, "восьмерка" ОПЕК+ на встрече 5 октября согласовала увеличение производственного плана в ноябре на 137 тыс. б/с. Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 38,084 млн б/с.