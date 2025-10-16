Головная структура РРПК и АО "Русский краб" сменила владельцев

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ООО "Эльбрус партнерс", которое через ООО "Ост инвест холдинг" контролирует "Русскую рыбопромышленную компанию" (РРПК) и АО "Русский краб", сменило владельцев.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 октября ими стали АО "Морские инвестиции" (37,55%) и "Пасифик инвестментс" (20%), бенефициаром которых является Максим Буробин, и АО "ДВ менеджмент" (4,9%), подконтрольное Никите Митрофанову.

По данным газеты "Коммерсантъ", первой обратившей внимание на эту сделку, Буробин является инвестиционным директором Rockwell Capital, Митрофанов - инвестиционным менеджером этой компании.

Из состава совладельцев ООО "Эльбрус партнерс" вышли Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин.

Владельцем остальных 37,55% осталось АО "Солор", учредители которого не раскрываются.

Как пишет издание, "Эльбрус партнерс" создано в 2022 году. Через ООО "Ост инвест холдинг" компания контролирует почти весь бизнес РРПК и 70,1% в "Русском крабе", основным собственником которых до весны 2022 года был зять Геннадия Тимченко Глеб Франк, подпавший под санкции США. Получившие доли в бизнесе Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин – топ-менеджеры компании.

Сейчас Франку принадлежат 29,9% долей в ООО "Роквелл капитал", остальные 70,1% у "Ост инвест холдинга". Эта структура традиционно занимается инвестиционными сделками.

Собеседник "Ъ" на рыбопромышленном рынке поясняет, что усложнение корпоративной структуры может быть связано с тем, что в текущем году ограничительные меры со стороны ЕС были введены против сразу нескольких рыбопромышленников компаний. "Санкции могут негативно сказываться на промысловом бизнесе, для которого экспорт считается ключевым направлением", - поясняет он.

Руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев отмечает, что смена собственника может быть оправдана, если компания уже попадала в поле зрения зарубежных регуляторов. Другим возможным сценарием смены структуры владения он считает предпродажную подготовку. Специалисты по инвестициям могут приводить в порядок корпоративную и долевую структуру, устранять тормозящие привлечение покупателей элементы. Через новых совладельцев в проект могут заходить и сторонние инвесторы. Но инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий сомневается в продаже РРПК и "Русского краба": компании сейчас сами приобретают новые активы.

"Русская рыбопромышленная компания" является одним из крупнейших добытчиков минтая в РФ с квотой 330 тыс. тонн в год, что соответствует 15% от общероссийского вылова. Ее выручка в 2024 году составила 2,3 млрд рублей (на 29,7% меньше, чем в 2023 году), чистая прибыль выросла в 4,8 раза до 1,43 млрд рублей.

"Русский краб" специализируется на краболовном промысле. Флот компании включает более 40 промысловых судов, размер квоты - 25,2 тыс. тонн в год. Выручка компании за 2024 год увеличилась более чем вдвое, до 2,16 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в два раза до 3,97 млрд рублей.