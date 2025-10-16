Поиск

Головная структура РРПК и АО "Русский краб" сменила владельцев

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ООО "Эльбрус партнерс", которое через ООО "Ост инвест холдинг" контролирует "Русскую рыбопромышленную компанию" (РРПК) и АО "Русский краб", сменило владельцев.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 октября ими стали АО "Морские инвестиции" (37,55%) и "Пасифик инвестментс" (20%), бенефициаром которых является Максим Буробин, и АО "ДВ менеджмент" (4,9%), подконтрольное Никите Митрофанову.

По данным газеты "Коммерсантъ", первой обратившей внимание на эту сделку, Буробин является инвестиционным директором Rockwell Capital, Митрофанов - инвестиционным менеджером этой компании.

Из состава совладельцев ООО "Эльбрус партнерс" вышли Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин.

Владельцем остальных 37,55% осталось АО "Солор", учредители которого не раскрываются.

Как пишет издание, "Эльбрус партнерс" создано в 2022 году. Через ООО "Ост инвест холдинг" компания контролирует почти весь бизнес РРПК и 70,1% в "Русском крабе", основным собственником которых до весны 2022 года был зять Геннадия Тимченко Глеб Франк, подпавший под санкции США. Получившие доли в бизнесе Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин – топ-менеджеры компании.

Сейчас Франку принадлежат 29,9% долей в ООО "Роквелл капитал", остальные 70,1% у "Ост инвест холдинга". Эта структура традиционно занимается инвестиционными сделками.

Собеседник "Ъ" на рыбопромышленном рынке поясняет, что усложнение корпоративной структуры может быть связано с тем, что в текущем году ограничительные меры со стороны ЕС были введены против сразу нескольких рыбопромышленников компаний. "Санкции могут негативно сказываться на промысловом бизнесе, для которого экспорт считается ключевым направлением", - поясняет он.

Руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев отмечает, что смена собственника может быть оправдана, если компания уже попадала в поле зрения зарубежных регуляторов. Другим возможным сценарием смены структуры владения он считает предпродажную подготовку. Специалисты по инвестициям могут приводить в порядок корпоративную и долевую структуру, устранять тормозящие привлечение покупателей элементы. Через новых совладельцев в проект могут заходить и сторонние инвесторы. Но инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий сомневается в продаже РРПК и "Русского краба": компании сейчас сами приобретают новые активы.

"Русская рыбопромышленная компания" является одним из крупнейших добытчиков минтая в РФ с квотой 330 тыс. тонн в год, что соответствует 15% от общероссийского вылова. Ее выручка в 2024 году составила 2,3 млрд рублей (на 29,7% меньше, чем в 2023 году), чистая прибыль выросла в 4,8 раза до 1,43 млрд рублей.

"Русский краб" специализируется на краболовном промысле. Флот компании включает более 40 промысловых судов, размер квоты - 25,2 тыс. тонн в год. Выручка компании за 2024 год увеличилась более чем вдвое, до 2,16 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в два раза до 3,97 млрд рублей.

ООО "Эльбрус партнерс" ООО "Ост инвест холдинг" Русская рыбопромышленная компания Русский краб АО "Морские инвестиции" Пасифик инвестментс АО "ДВ менеджмент"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7371 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });