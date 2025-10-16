Поиск

ВТБ продал отель Hyatt Regency в Петровском парке в Москве

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ продала гостиницу Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенную рядом со стадионом "ВТБ Арена", где проводит домашние матчи футбольный клуб "Динамо".

"В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Параметры сделки не раскрываются.

Группа в этом году планировала выйти из ряда непрофильных активов и продать офисные здания от присоединенных банков, а также гостиницы. В частности, в апреле ВТБ продал часть площадей бизнес-центра "Легион I" на Большой Ордынке, принадлежавших ранее банку "Открытие". В августе группа реализовала на торгах 100% долей в ООО "Пансионат Камелия", владеющем и управляющем пятизвездочным отелем "Swissotel Resort Сочи Камелия", сумма сделки составила 10 млрд рублей.

