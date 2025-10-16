Поиск

РФ за 9 месяцев увеличила экспорт мяса и мясопродуктов на 14%, почти до 666 тыс. т

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия за девять месяцев этого года экспортировала 665,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (582,9 тыс. тонн). Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

Так, экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 5,4% до 287,1 тыс. тонн с 272,5 тыс. тонн годом ранее. Основной импортер - Китай, куда отгружено более 103 тыс. тонн. В Саудовскую Аравию поставлено 60,9 тыс. тонн (на 17% больше), в Казахстан - свыше 32 тыс. тонн (на 7,7% больше), в Узбекистан - 16,5 тыс. тонн (в 3,1 раза больше).

Киргизия увеличила закупки до 10,5 тыс. тонн, Конго - до 5,9 тыс. тонн, Бенин - до 5,6 тыс. тонн, Таджикистан - до 4,4 тыс. тонн, Гана - до 4,2 тыс. тонн. Динамику по этим странам служба не приводит.

Экспорт свинины составил 205 тыс. тонн, что на 35,6% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

РФ экспортировала также 25,6 тыс. тонн говядины, основным покупателем которой стал Китай - свыше 14,5 тыс. тонн (на 8% больше).

Кроме того, отгрузки пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота, свиней выросли на 34% до 65,9 тыс. тонн (49,2 тыс. тонн за 9 месяцев 2024 года).

Россельхознадзор также сообщил, что экспорт живых животных вырос в 1,9 раза до 515,4 тыс. голов с 277,3 тыс. голов годом ранее. В частности, вывоз свиней увеличился на 7% до 198,3 тыс. голов со 185,5 тыс. голов. Основной объем был отправлен в Грузию - 133,9 тыс. голов и Армению - 64,2 тыс. голов.

Россельхознадзор
