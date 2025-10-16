Поиск

Илья Соснов вновь возглавил "Инарктику"

Сергей Лимаренко, назначенный гендиректором в 2025 году, решил уйти из компании

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в России, утвердил Илью Соснова генеральным директором компании с 16 октября 2025 года, сообщает "Инарктика".

Сергей Лимаренко, назначенный генеральным директором в 2025 году, а до того бывший первым замгендиректора, решил покинуть компанию.

Соснов работает в "Инарктике" более 10 лет, является одним из ее акционеров, напомнили в пресс-релизе. С 2015 по 2024 год занимал должность генерального директора, с 2025 года в статусе советника возглавил развитие стратегических проектов.

Председатель совета директоров ПАО Екатерина Чернова через пресс-службу поблагодарила Лимаренко за плодотворную работу. Она напомнила, что "Инарктика" в 2025 году провела рекордное за всю историю компании зарыбление, в том числе с использованием мальков с собственных российских заводов. "Компания продолжает развиваться как вертикально интегрированный холдинг, в основе устойчивого роста которого лежат собственное производство мальков и кормов в России, а также постепенное расширение рынков сбыта и повышение эффективности бизнеса за счет интеграции новых технологических решений. Мы ориентируемся на удвоение производства рыбы в среднесрочной перспективе - до 60 тыс. тонн - при сохранении высокого уровня рентабельности", - заявила она.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии.

В течение последних трех лет компания модернизировала четыре мальковых завода, в 2024 году ввела в эксплуатацию новый мальковый завод, построенный с нуля в Карелии. Параллельно реализуется проект по строительству завода рыбного корма в Великом Новгороде.

Компания располагает собственным флотом для обеспечения всех производственных процессов - от живорыбных судов для перевозки мальков и товарной рыбы до кормораздаточных барж. В мае 2025 года "Инарктика" получила модернизированное под потребности компании живорыбное судно вместимостью до 173 тонн и ведет строительство новой кормораздаточной баржи.

В первом полугодии этого года биомасса выращиваемой компанией рыбы в воде увеличилась на 34% и на 30 июня составила 20,9 тысячи тонн. Ко второй половине 2026 года планируется нарастить ее до 30 тысяч тонн.

