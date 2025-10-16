Поиск

Банк BNY Mellon увеличил квартальную чистую прибыль на 21%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 21% в годовом выражении, выручку - на 9%.\

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $1,34 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,11 млрд, или $1,5 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до $1,91 на акцию с $1,52.

Выручка выросла до $5,08 млрд против $4,65 млрд годом ранее.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали чистую прибыль банка на уровне $1,77 на акцию при выручке в $4,97 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале повысился на 18% - до $1,24 млрд. Комиссионный доход вырос на 7% и достиг $3,64 млрд.

Активы под управлением банка на конец сентября составляли $2,14 трлн, как и годом ранее. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 11% - до $57,8 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец третьего квартала равнялся 14,4% против 14,5% на конец второго квартала. Показатель CET1 поднялся до 11,7% с 11,5%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $1,2 млрд, в том числе выплатив дивиденды в размере $381 млн и выкупив акции на сумму $849 млн.

BNY Mellon Bank of New York Mellon США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7372 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });