Банк BNY Mellon увеличил квартальную чистую прибыль на 21%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 21% в годовом выражении, выручку - на 9%.\

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $1,34 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,11 млрд, или $1,5 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до $1,91 на акцию с $1,52.

Выручка выросла до $5,08 млрд против $4,65 млрд годом ранее.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали чистую прибыль банка на уровне $1,77 на акцию при выручке в $4,97 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале повысился на 18% - до $1,24 млрд. Комиссионный доход вырос на 7% и достиг $3,64 млрд.

Активы под управлением банка на конец сентября составляли $2,14 трлн, как и годом ранее. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 11% - до $57,8 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец третьего квартала равнялся 14,4% против 14,5% на конец второго квартала. Показатель CET1 поднялся до 11,7% с 11,5%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $1,2 млрд, в том числе выплатив дивиденды в размере $381 млн и выкупив акции на сумму $849 млн.