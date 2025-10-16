Brent остается в плюсе и торгуется у $62,45 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в четверг.

К 14:35 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,54 (0,87%) до $62,45 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,98%), до $58,84 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

По словам Трампа, премьер Индии Нарендра Моди заверил его, "что не будет покупать нефть из России". Трамп добавил, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Рост цен на нефть сдерживает усиление торговой напряженности между США и Китаем, из-за которого перспективы спроса на энергоресурс становятся более туманными, а также неофициальные данные о его запасах в Штатах.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позднее в четверг.