Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $62,45 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в четверг.

К 14:35 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,54 (0,87%) до $62,45 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,98%), до $58,84 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

По словам Трампа, премьер Индии Нарендра Моди заверил его, "что не будет покупать нефть из России". Трамп добавил, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Рост цен на нефть сдерживает усиление торговой напряженности между США и Китаем, из-за которого перспективы спроса на энергоресурс становятся более туманными, а также неофициальные данные о его запасах в Штатах.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позднее в четверг.

Brent API Китай WTI США Индия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7373 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });