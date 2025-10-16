ММК приобрел отель в Крыму

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК, Челябинская область) приобрело отель "Ливадийский" в Ялте (Крым), сообщила компания. Сумма сделки не названа.

Курортный комплекс расположен в поселке Ливадия, в 100 км от симферопольского аэропорта. В отеле 134 номера, в состав входит трехэтажный SPA-центр, реконструируется медцентр, отметили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора ПАО "ММК" по социальным вопросам Алексея Жлобы, первые сотрудники предприятия отдохнут в Ялте уже в октябре.

По данным ЕГРЮЛ, 17 сентября было зарегистрировано новое дочернее общество ММК - ООО "СПА-отель Ливадийский" (Крым, Ялта).

В собственности ММК также есть курорты "Юбилейный" и "Абзаково" (Башкирия), санаторий "Металлург" в Ессентуках.