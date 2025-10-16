Поиск

ММК приобрел отель в Крыму

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК, Челябинская область) приобрело отель "Ливадийский" в Ялте (Крым), сообщила компания. Сумма сделки не названа.

Курортный комплекс расположен в поселке Ливадия, в 100 км от симферопольского аэропорта. В отеле 134 номера, в состав входит трехэтажный SPA-центр, реконструируется медцентр, отметили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора ПАО "ММК" по социальным вопросам Алексея Жлобы, первые сотрудники предприятия отдохнут в Ялте уже в октябре.

По данным ЕГРЮЛ, 17 сентября было зарегистрировано новое дочернее общество ММК - ООО "СПА-отель Ливадийский" (Крым, Ялта).

В собственности ММК также есть курорты "Юбилейный" и "Абзаково" (Башкирия), санаторий "Металлург" в Ессентуках.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область Ялта Ливадия Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7374 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });