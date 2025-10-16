"Газпром" видит перспективы наращивания поставок газа в Узбекистан, включая СПГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 млрд кубометров в год, при этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок, в том числе СПГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, где обсуждалось развитие сотрудничества в газовой, нефтяной, атомной отраслях.

В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тыс. т российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о практике поставок российского СПГ автотранспортом потребителям Казахстана.

Как сообщает правительство, с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой Новак обсудил взаимодействие в нефтяной сфере и электроэнергетике. "Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан, обеспечивая порядка 90% внутреннего потребления республики. Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана. В последнее время удалось существенно продвинуться в решении вопросов, связанных с работой совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", - подчеркивает пресс-служба.