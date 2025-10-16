Поиск

"Газпром" видит перспективы наращивания поставок газа в Узбекистан, включая СПГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 млрд кубометров в год, при этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок, в том числе СПГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, где обсуждалось развитие сотрудничества в газовой, нефтяной, атомной отраслях.

В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тыс. т российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о практике поставок российского СПГ автотранспортом потребителям Казахстана.

Как сообщает правительство, с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой Новак обсудил взаимодействие в нефтяной сфере и электроэнергетике. "Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан, обеспечивая порядка 90% внутреннего потребления республики. Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана. В последнее время удалось существенно продвинуться в решении вопросов, связанных с работой совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", - подчеркивает пресс-служба.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7374 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });