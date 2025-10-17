"Газпром" внимательно следит за спросом на энергию со стороны цифровой экономики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Руководство "Газпрома" отмечает важность влияние спроса со стороны цифровой экономики на картину перспективного топливного баланса.

В четверг в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя - 2025" президент России Владимир Путин отметил, что "растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных". В том числе президент предложил "нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров объекты локальной генерации - станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют "запертыми", то есть их далеко и дорого перевозить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи". Путин попросил правительство представить предложения по организации такой модели.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам заседания заметил в беседе с журналистами: "Мне пленарное заседание понравилось, потому что эта тема - ЦОДов или майнинга, искусственного интеллекта - звучала несколько раз, звучала очень правильно. И когда звучали слова в отношении роста энергопотребления - это очень интересная тенденция".

Глава "Газпрома" поделился, что в ближайшее время может прокомментировать подробнее в том числе планы корпорации в этом направлении в интервью телеканалу "Россия 24": "Отличная тема".

Газовик отметил рост удельного потребления газа под влиянием в том числе цифровой экономики: "Мы фиксируем одну и ту же температуру в развитой экономике (не только российской), и видим динамику, что при одной и той же температуре происходит рост энергопотребления, потребления газа. Рост удельного энергопотребления на градус изменения температуры. И это абсолютно объективная вещь".

Как сообщалось, неделей ранее на Петербургском международном газовом форуме "Газпром" подписал соглашение о реализации проектов по развертыванию центров обработки данных (ЦОД) на своих производственных объектах. Это даст компании дополнительную эффективность эксплуатации производственных мощностей. Энергообеспечение ЦОД планируется обеспечивать за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд "Газпрома" или использования низконапорного газа выработанных месторождений, отмечалось в релизе.

Компания ведёт активную проработку перспектив использования низконапорного газа при условии задействования имеющегося производственного комплекса. В том числе рассмотрены варианты использования низконапорного газа для генерации электроэнергии и развёртывания ЦОД, а также для применения в высокотехнологичных отраслях, таких как майнинг криптовалют, научных вычислениях, моделировании и других инновационных направлениях. В "Газпроме", в частности, провели оценку реализации таких проектов на Медвежьем месторождении - одном из крупнейших и сильно истощенных.

Ключевыми преимуществами размещения ЦОД на газовых месторождениях являются: возможность использования существующей инфраструктуры месторождения (здания, энергосети, транспортная логистика), низкая стоимость энергии (генерация на месте снижает зависимость от внешних поставщиков), гибкость масштабирования (контейнерные ЦОД возможно быстро развернуть и адаптировать под задачи), снижение углеродного следа (утилизация попутного газа вместо его сжигания).

Использование низконапорного газа для энергоснабжения ЦОД базируется на принципах: применение газопоршневых электростанций, адаптированных к работе с низким давлением газа; создание локальных энергетических комплексов; использование когенерационных установок для повышения общей эффективности.