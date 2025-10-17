Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре увеличили чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с августом, до 367 млрд рублей, за счет сокращения отчислений в резервы и роста чистого процентного дохода, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В целом за девять месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей, что соответствует уровню прибыли за аналогичный период прошлого года. ЦБ прогнозирует чистую прибыль сектора по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

Как отмечает регулятор, в сентябре банки сократили отчисления в резервы (-84 млрд рублей, 33%) после сильного роста в августе, когда отдельные кредитные организации признали потери по старым проблемным кредитам. Кроме того, в сентябре на 5% вырос чистый процентный доход за счет опережающего снижения процентных расходов (-6%) над доходами (-3%).

Неосновные (волатильные) доходы остались на уровне августа -107 млрд рублей (+7 млрд рублей,7%). Банки преимущественно заработали на операциях и переоценке инвалюты и ПФИ (71 млрд рублей, в том числе из-за ослабления курса рубля), а также на дивидендах от дочерних финансовых компаний (25 млрд рублей).