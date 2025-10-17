Поиск

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре увеличили чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с августом, до 367 млрд рублей, за счет сокращения отчислений в резервы и роста чистого процентного дохода, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В целом за девять месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей, что соответствует уровню прибыли за аналогичный период прошлого года. ЦБ прогнозирует чистую прибыль сектора по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

Как отмечает регулятор, в сентябре банки сократили отчисления в резервы (-84 млрд рублей, 33%) после сильного роста в августе, когда отдельные кредитные организации признали потери по старым проблемным кредитам. Кроме того, в сентябре на 5% вырос чистый процентный доход за счет опережающего снижения процентных расходов (-6%) над доходами (-3%).

Неосновные (волатильные) доходы остались на уровне августа -107 млрд рублей (+7 млрд рублей,7%). Банки преимущественно заработали на операциях и переоценке инвалюты и ПФИ (71 млрд рублей, в том числе из-за ослабления курса рубля), а также на дивидендах от дочерних финансовых компаний (25 млрд рублей).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });