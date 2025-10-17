Поиск

Возглавить Porsche может бывший гендиректор McLaren Automotive Михаэль Лайтерс

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Новым главой германского производителя автомобилей класса "люкс" Porsche может стать бывший гендиректор McLaren Automotive Михаэль Лайтерс, сообщила Porsche.

Наблюдательный совет компании начнет переговоры с председателем правления Оливером Блюме о его ранее согласованном досрочном уходе с этого поста. Лайтерс рассматривается в качестве потенциального преемника Блюме на посту председателя правления Porsche, компания намерена инициировать переговоры с ним.

Блюме сейчас возглавляет как Porsche, так и Volkswagen AG. Он сохранит пост председателя правления Volkswagen, говорится в пресс-релизе.

Volkswagen Porsche Михаэль Лайтерс Оливер Блюме McLaren Automotive
