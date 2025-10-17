Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,19%, на Аи-92 – на 0,12%
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т. аковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|13.10.2025
|14.10.2025
|% к пр. д.
|15.10.2025
|% к пр. д.
|16.10.2025
|% к пр. д.
|17.10.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|79182
|79168
|-0,02
|79563
|0,5
|79401
|-0,2
|79336
|-0,08
|0,19
|Регуляр-92
|74262
|74274
|0,02
|74309
|0,05
|74324
|0,02
|74349
|0,03
|0,12
|ДТ-летнее
|71004
|70433
|-0,8
|71596
|1,65
|71507
|-0,12
|68583
|-4,09
|-3,41
|ДТ-зимнее
|81902
|81879
|-0,03
|81780
|-0,12
|81427
|-0,43
|81523
|0,12
|-0,46
|Мазут топочный
|27013
|24854
|-7,99
|25642
|3,17
|25303
|-1,32
|25727
|1,68
|-4,76
|Авиатопливо
|77178
|77037
|-0,18
|78160
|1,46
|78146
|-0,02
|80034
|2,42
|3,7
|СУГ
|16062
|16499
|2,72
|17294
|4,82
|17766
|2,73
|17613
|-0,86
|9,66
Цены приведены по национальному индексу