Поиск

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,19%, на Аи-92 – на 0,12%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т. аковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

13.10.202514.10.2025% к пр. д.15.10.2025% к пр. д.16.10.2025% к пр. д.17.10.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-957918279168-0,02795630,579401-0,279336-0,080,19
Регуляр-9274262742740,02743090,05743240,02743490,030,12
ДТ-летнее7100470433-0,8715961,6571507-0,1268583-4,09-3,41
ДТ-зимнее8190281879-0,0381780-0,1281427-0,43815230,12-0,46
Мазут топочный2701324854-7,99256423,1725303-1,32257271,68-4,76
Авиатопливо7717877037-0,18781601,4678146-0,02800342,423,7
СУГ16062164992,72172944,82177662,7317613-0,869,66

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ для финансирования поставок самолетов и вертолетов

Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ для финансирования поставок самолетов и вертолетов

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });