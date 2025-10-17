Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,19%, на Аи-92 – на 0,12%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т. аковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

13.10.2025 14.10.2025 % к пр. д. 15.10.2025 % к пр. д. 16.10.2025 % к пр. д. 17.10.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 79182 79168 -0,02 79563 0,5 79401 -0,2 79336 -0,08 0,19 Регуляр-92 74262 74274 0,02 74309 0,05 74324 0,02 74349 0,03 0,12 ДТ-летнее 71004 70433 -0,8 71596 1,65 71507 -0,12 68583 -4,09 -3,41 ДТ-зимнее 81902 81879 -0,03 81780 -0,12 81427 -0,43 81523 0,12 -0,46 Мазут топочный 27013 24854 -7,99 25642 3,17 25303 -1,32 25727 1,68 -4,76 Авиатопливо 77178 77037 -0,18 78160 1,46 78146 -0,02 80034 2,42 3,7 СУГ 16062 16499 2,72 17294 4,82 17766 2,73 17613 -0,86 9,66

Цены приведены по национальному индексу