Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на летнее и межсезонное дизельное топливо по итогам последних торгов уходящей недели резко упали более чем на 4%, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В частности, стоимость летнего ДТ по территориальному индексу европейской части РФ снизилась по итогам торгов в пятницу на 4,52% до 69,644 тыс. рублей за тонну, межсезонного - на 4,13% до 67,069 тыс. рублей за тонну

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке отмечают, что резкое изменение биржевых цен на дизтопливо обусловлено несколькими факторами. Основные причины - снижение спроса с окончанием лета, а также постепенное восстановление нормальных графиков работы НПЗ.

Кроме того, интерес к летнему и межсезонному сортам ДТ снижается по мере приближения зимы: предельные сроки поставки могут достигать более месяца, то есть середины ноября, когда товар будет актуален в единичных регионах РФ.

Также собеседники агентства подчеркивают, что с середины октября набирает силу спрос на зимнее ДТ, поскольку с приближением холодов российские регионы постепенно переходят на этот вид нефтепродукта. При этом цены на него в пятницу также снизились, но символически – всего лишь на 0,05% до 77,557 тыс. рублей за тонну.

