Суд взыскал с разработчика электрокара Zetta 570 млн рублей по иску Минпромторга

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил исковое заявление министерства промышленности и торговли РФ к разработчику электрокара ООО "Зетта" (Тольятти, Самарская область) о взыскании 596,4 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Минпромторг требовал возврата субсидии, выделенной на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов в объеме 284,9 млн рублей, и уплаты 311,5 млн рублей пени. Субсидия поступила ответчику в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года. Однако, соглашения не были исполнены в полном объеме.

"Фактический объем реализации продукции (...) составил 0 рублей", - говорится в материалах суда.

В свою очередь, ответчик возражал против полного возврата средств и указывал на некорректную сумму пени, ссылался на обстоятельства непреодолимой силы, которые, по его мнению, помешали реализации проекта. "Продукция была ориентирована изначально на иностранных контрагентов, с которыми имелись соглашения о сотрудничестве, но объявленная пандемия, а затем наложение санкций на РФ, вынудили иностранных партнеров отказаться от сотрудничества", - отмечается в материалах суда.

Суд нашел исковые требования подлежащими частичному удовлетворению и решил взыскать с тольяттинской компании 568,5 млн рублей - сумму полученной субсидии и неустойку за вычетом периода действия моратория (сумма пени была снижена до 283,5 млн рублей - ИФ).

В мае прошлого года прокуратура Самарской области сообщила о выявленных нарушениях при освоении бюджетных средств, выделенных для ООО "Зетта" в качестве субсидии на компенсацию части затрат на проведение опытно-конструкторских работ.

По факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 1 млн рублей (порог "особо крупного размера" - ИФ) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ООО "Зетта" презентовало себя как российскую инжиниринговую компанию, специализирующуюся на разработке и внедрении на рынке технологий в области электромеханики и силовых агрегатов.

Одним из знаковых проектов компании стала разработка компактного трехдверного электромобиля Zetta стоимостью 450 тыс. рублей в базовой комплектации - с передним приводом. Старт серийного производства планировался еще в 2019 году, но был перенесен на неопределенный срок. Общая стоимость проекта предварительно оценивалась в 550 млн рублей. Компания заявляла о планах выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год.

Осенью 2020 года гендиректор "Зетты" Денис Щуровский и неназванный федеральный чиновник говорили "Ведомостям", что компании не удалось получить льготный заем в 100 млн рублей от ФРП, и уже на тот момент было неясно, удастся ли проекту найти инвестора.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, в 2017 году стало резидентом ТОР "Тольятти". 75% в уставном капитале предприятия принадлежит Щуровскому (гендиректор ООО с сентября 2016 по март 2022 года - ИФ), 25% - Александру Ченцову.