Индекс Мосбиржи превысил 2720 пунктов на геополитическом оптимизме

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2721,14 пункта (+4,4%, максимум сессии - 2734,79 пункта), индекс РТС - 1058,51 пункта (+1,9%); лидировали в росте акции "Аэрофлота" (+10%), МКБ (+9,7%), ПАО "Группа Позитив" (+9,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 октября, составил 80,9834 руб. (+1,9 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,1-5,4%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,21 рубля.





Новость дополняется