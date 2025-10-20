Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, продолжая отыгрывать улучшение внешнего геополитического фона после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась тема урегулирования конфликта вокруг Украины, а также была достигнута договоренность о скорой личной встрече двух президентов в Будапеште.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2754,33 пункта (+1,22%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Президент США Дональд Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ, сообщила в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать. "Вот эта красная линия - я даже не знаю места, по которым она проходит. Я там никогда не был", - привел источник газеты слова американского президента.

По информации Financial Times, говоря о российской экономике, Трамп заявил, что "с ней все хорошо".

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Кроме того, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его страна нуждается в "томагавках", отвечая на вопрос о возможных поставках этих ракет Украине. "Украина спрашивала меня, можно ли им получить "томагавки", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп в интервью Fox News. Он напомнил, что обсуждал эту тему с Путиным, и "он не был рад". "Мы должны помнить об одном: они (ракеты - ИФ) нужны нам самим", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,33%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 20 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также доминирует позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Южной Кореи, Гонконга и Японии подрастают на 0,4-2,7%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 20 октября утром демонстрируют негативную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,34%, до $61,08 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,4%, до $57,31 за баррель.

Московская биржа открытие торгов IMOEX2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });