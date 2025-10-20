Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, продолжая отыгрывать улучшение внешнего геополитического фона после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась тема урегулирования конфликта вокруг Украины, а также была достигнута договоренность о скорой личной встрече двух президентов в Будапеште.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2754,33 пункта (+1,22%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Президент США Дональд Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ, сообщила в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать. "Вот эта красная линия - я даже не знаю места, по которым она проходит. Я там никогда не был", - привел источник газеты слова американского президента.

По информации Financial Times, говоря о российской экономике, Трамп заявил, что "с ней все хорошо".

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Кроме того, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его страна нуждается в "томагавках", отвечая на вопрос о возможных поставках этих ракет Украине. "Украина спрашивала меня, можно ли им получить "томагавки", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп в интервью Fox News. Он напомнил, что обсуждал эту тему с Путиным, и "он не был рад". "Мы должны помнить об одном: они (ракеты - ИФ) нужны нам самим", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,33%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 20 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также доминирует позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Южной Кореи, Гонконга и Японии подрастают на 0,4-2,7%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 20 октября утром демонстрируют негативную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,34%, до $61,08 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,4%, до $57,31 за баррель.