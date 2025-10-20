Поиск

S&P снизило рейтинг Франции до "A+" с "AA-"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Франции в иностранной и национальной валютах до "A+" с "AA-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Кроме того, краткосрочные рейтинги снижены до "A-1" с "A-1+".

Несмотря на предоставление в парламент проекта бюджета на 2026 год, неопределенность в отношении государственных финансов Франции остается повышенной, отмечают аналитики агентства.

"И хотя, по нашему мнению, цель по дефициту общего государственного бюджета в 2025 году на уровне 5,4% ВВП будет выполнена, мы полагаем, что в отсутствие значительных дополнительных мер сокращения дефицита бюджетная консолидация в рамках нашего горизонта прогнозирования будет медленнее, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

Пересмотр рейтингов Франции был запланирован на 28 ноября, но они были пересмотрены внепланово в связи с голосованиями по вопросу вотума недоверия правительству страны, которые "затрудняют прогресс в области консолидации государственных финансов Франции", отмечает S&P.

Стабильный прогноз в их отношении отражает баланс растущего госдолга и слабого политического консенсуса с одной стороны и кредитных возможностей страны с другой.

Аналитики S&P прогнозируют рост ВВП Франции на уровне 0,7% в 2025 году и примерно на 1% в 2026 году.

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

