S&P снизило рейтинг Франции до "A+" с "AA-"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Франции в иностранной и национальной валютах до "A+" с "AA-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Кроме того, краткосрочные рейтинги снижены до "A-1" с "A-1+".

Несмотря на предоставление в парламент проекта бюджета на 2026 год, неопределенность в отношении государственных финансов Франции остается повышенной, отмечают аналитики агентства.

"И хотя, по нашему мнению, цель по дефициту общего государственного бюджета в 2025 году на уровне 5,4% ВВП будет выполнена, мы полагаем, что в отсутствие значительных дополнительных мер сокращения дефицита бюджетная консолидация в рамках нашего горизонта прогнозирования будет медленнее, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

Пересмотр рейтингов Франции был запланирован на 28 ноября, но они были пересмотрены внепланово в связи с голосованиями по вопросу вотума недоверия правительству страны, которые "затрудняют прогресс в области консолидации государственных финансов Франции", отмечает S&P.

Стабильный прогноз в их отношении отражает баланс растущего госдолга и слабого политического консенсуса с одной стороны и кредитных возможностей страны с другой.

Аналитики S&P прогнозируют рост ВВП Франции на уровне 0,7% в 2025 году и примерно на 1% в 2026 году.