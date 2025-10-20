Поиск

"Северсталь" сократила в III квартале EBITDA на 45% г/г

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" в III квартале 2025 года сократила EBITDA на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 35,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с предыдущим кварталом показатель упал на 9,7% (39,3 млрд руб. во II квартале).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали падения EBITDA на 47% до 34 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 20% (-10 п.п. г/г).

Выручка упала на 18% г/г до 179,1 млрд рублей, что оказалось лучше консенсуса на уровне 177 млрд рублей.

Свободный денежный поток (FCF) был положительным и составил 7,3 млрд рублей. В то же время за 9 месяцев FCF был отрицательным - 21,8 млрд рублей.

Производство стали в прошлом квартале повысилось на 10% г/г до 2,72 млн тонн.

