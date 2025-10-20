"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за III квартал

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года, говорится в сообщении компании.

"С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за III квартал 2025 года", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Это позволит нам сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании в сложный рыночный период".

"Северсталь" не выплачивала дивиденды за I и II кварталы 2025 года и IV квартал 2024 года. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). В третьем квартале этого года компания получила положительный FCF - 7,3 млрд рублей, а за девять месяцев он был отрицательным и составил минус 21,8 млрд рублей.

Согласно стратегии "Северстали", 2025 и 2026 гг. - самый нагруженный capex-период для компании. Основными проектами в этом году являются продолжение строительства комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце общей стоимостью 116 млрд рублей, а также ремонт доменной печи.