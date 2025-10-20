ЦБ с 2026 г. отменит трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 2026 года отменит трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие изменения внесены в инструкцию о порядке проведения проверок финансовых организаций. Указание зарегистрировано Минюстом РФ.

Отмена обязательной трехлетней периодичности проверок касается кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Изменения в инструкцию Банка России вступят в силу с 31 октября 2025 года, и уже с первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка.