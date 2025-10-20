BP подтвердила обнаружение месторождения нефти и газа в бассейне Orange в Намибии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc подтвердила обнаружение месторождения нефти и газа в бассейне Orange в Намибии, о котором ранее в этом месяце сообщала местная Rhino Resources.

Как сообщила BP, лицензия на проведение разведывательных работ на этом участке принадлежит Rhino Resources. Доля африканской компании в проекте разведки и добычи составляет 42,5%, партнерами являются Azule Energy (42,5%), NAMCOR (10%) и Korres Investments (5%). BP - владелец 50% Azule Energy.

Разведывательные работы выявили богатые газоконденсатные залежи, сообщила ВР. Оценка результатов продолжается.