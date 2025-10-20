Поиск

"Петербургская биржа" запустила торги физическим золотом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" запустила торги физическим золотом в слитках.

Торги будут осуществляться на базе собственной инфраструктуры биржи и Гознака.

В отличие от "Мосбиржи", торги на Петербургской бирже предусматривают торги физическим металлом в слитках.

Сейчас на бирже доступны мерные слитки по 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг (стандартных слитков пока нет), к торгам допущены только юрлица.

Первой сделкой стала покупка слитка массой 1 кг за 11 035 000 рублей (то есть из расчета 11 035 рублей за грамм, что соответствует индексу цены на золото "Мосбиржи" на понедельник).

"Петербургская биржа" и ее партнеры считают, что в будущем цены на площадке могут стать базой для расчета локального индикатора цен на золото. "В будущем мы, конечно, рассчитываем на то, что внесем наш собственный вклад в то, чтобы в России появилось свое собственное национальное ценообразование на золото, - заявил президент "Петербургской биржи" Игорь Артемьев, открывая торги. - Вы знаете, что мы привязаны к международным индикаторам. Очень хотелось бы, чтобы мы имели альтернативный индикатор. Это принципиально важно, именно поэтому мы начали торги именно физический золотом, максимально приближаясь к тому, что признано сегодня на мировых рынках, и тому, что сегодня делается LBMA".

Гознак Игорь Артемьев LBMA Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Китай в сентябре не закупал российское мороженое

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

"ДОМ.РФ" планирует привлечь через IPO 15-30 млрд руб, разместив 10% акций

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Кассация удовлетворила жалобу прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев СМЗ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });