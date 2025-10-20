"Петербургская биржа" запустила торги физическим золотом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" запустила торги физическим золотом в слитках.

Торги будут осуществляться на базе собственной инфраструктуры биржи и Гознака.

В отличие от "Мосбиржи", торги на Петербургской бирже предусматривают торги физическим металлом в слитках.

Сейчас на бирже доступны мерные слитки по 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг (стандартных слитков пока нет), к торгам допущены только юрлица.

Первой сделкой стала покупка слитка массой 1 кг за 11 035 000 рублей (то есть из расчета 11 035 рублей за грамм, что соответствует индексу цены на золото "Мосбиржи" на понедельник).

"Петербургская биржа" и ее партнеры считают, что в будущем цены на площадке могут стать базой для расчета локального индикатора цен на золото. "В будущем мы, конечно, рассчитываем на то, что внесем наш собственный вклад в то, чтобы в России появилось свое собственное национальное ценообразование на золото, - заявил президент "Петербургской биржи" Игорь Артемьев, открывая торги. - Вы знаете, что мы привязаны к международным индикаторам. Очень хотелось бы, чтобы мы имели альтернативный индикатор. Это принципиально важно, именно поэтому мы начали торги именно физический золотом, максимально приближаясь к тому, что признано сегодня на мировых рынках, и тому, что сегодня делается LBMA".