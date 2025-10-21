Поиск

"Логика молока" за девять месяцев увеличила выручку от экспорта продукции на 14%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компания "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition, объединяет активы ушедшей из России Danone) за девять месяцев этого года экспортировала продукции на 2,7 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Логика молока" в 2025 году экспортировала продукцию на 2,7 млрд рублей, к концу года ожидает рекордные объемы поставок. Мы видим, что наша продукция может конкурировать с другими игроками на международных рынках", - заявил председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов на международном экспортном форуме "Сделано в России" во вторник в Москве.

По его словам, для развития экспорта необходимо сформировать актуальную, обновляемую и доступную для всех базу нормативных документов иностранных государств, упростить сертификацию, адаптировать упаковку и объединять усилия производителей для продвижения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, выручка в 2,7 млрд рублей получена за девять месяцев этого года, она на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Компания экспортирует свою продукцию в 12 стран мира.

"Логика молока" является одним из ведущих производителей молочных продуктов и альтернативных напитков на растительной основе в РФ, объединяет 12 заводов. В 2024 году она увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей, производство продукции - на 20,6%, почти до 950 тыс. тонн.

Логика молока
