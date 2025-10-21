Биржевой оператор Nasdaq в III квартале увеличил чистую прибыль на 39%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Nasdaq Inc. в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 39%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $423 млн, или 73 цента в расчете на акцию, против $306 млн, или 53 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 88 центов с 74 центов на бумагу.

Выручка выросла на 2,9% - до $1,958 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 85 центов на бумагу, согласно результатам опросов FactSet и LSEG.

Компания за минувший квартал вернула акционерам $155 млн за счет выплаты дивидендов и $115 млн путем выкупа акций.

Котировки акций Nasdaq растут на 3,5% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 19% (до $51 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,7%.