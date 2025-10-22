Поиск

ЦБ предложил идею ограничить повторное избрание в совдир после ухода по политическим причинам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обсудить идею ограничения на вхождение в советы директоров акционерных обществ тех лиц, которые ранее немотивированно покинули свои посты, например, по политическим причинам.

"Возможно, нам надо защитить свой рынок, и в требованиях к деловой репутации ввести вот такой критерий, что если ты без мотивации ушел из совета директоров, то не факт, что можешь попасть в следующий", - заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе выступления на форуме по корпоративному управлению "Фундамент нового роста", организованном Московской биржей.

Он напомнил о массовом исходе иностранцев с постов независимых директоров в российских ПАО в 2022 году. Это привело к вынужденному временному смягчению регулирования в части наличия в ПАО определенного числа независимых директоров для сохранения уровня листинга. Позднее Банк России рекомендовал ПАО искать независимых директоров внутри РФ и в дружественных юрисдикциях.

"Я думаю, нам иностранный элемент надо обдумать, в том смысле, что это была неправильная ситуация, когда директора вставали и уходили по политическим причинам", - сказал Чистюхин.

ЦБ РФ Банк России Владимир Чистюхин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });