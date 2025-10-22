ЦБ предложил идею ограничить повторное избрание в совдир после ухода по политическим причинам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обсудить идею ограничения на вхождение в советы директоров акционерных обществ тех лиц, которые ранее немотивированно покинули свои посты, например, по политическим причинам.

"Возможно, нам надо защитить свой рынок, и в требованиях к деловой репутации ввести вот такой критерий, что если ты без мотивации ушел из совета директоров, то не факт, что можешь попасть в следующий", - заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе выступления на форуме по корпоративному управлению "Фундамент нового роста", организованном Московской биржей.

Он напомнил о массовом исходе иностранцев с постов независимых директоров в российских ПАО в 2022 году. Это привело к вынужденному временному смягчению регулирования в части наличия в ПАО определенного числа независимых директоров для сохранения уровня листинга. Позднее Банк России рекомендовал ПАО искать независимых директоров внутри РФ и в дружественных юрисдикциях.

"Я думаю, нам иностранный элемент надо обдумать, в том смысле, что это была неправильная ситуация, когда директора вставали и уходили по политическим причинам", - сказал Чистюхин.