Запасы нефти в США неожиданно снизились на 961 тыс. баррелей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 961 тыс. баррелей - до 422,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали увеличения на 1,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 октября, сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 770 тыс. баррелей.